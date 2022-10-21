ЦСКА одержал победу над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 4:1.

В составе столичного клуба забивали Константин Окулов (10-я минута), Фредрик Классон (12), Сергей Плотников (57) и Виталий Абрамов, поразивший пустые ворота (60). У гостей большинство реализовал Анатолий Голышев (40).

Таким образом, армейцы набрали 29 очков и поднялись на третье место Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга с аналогичным количеством очков - второй на Востоке.

«Автомобилист» 23 октября сыграет в гостях против «Сочи», ЦСКА на следующий день примет «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Окулов, 9:37

2:0 – Классон (Слепышев, Светлаков), 11:49

2:1 – Голышев (Кормье, Эберт), 39:42

3:1 - Плотников, 56:32

4:1 - Абрамов (Карнаухов), 59:02 (П.В.)