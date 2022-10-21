СКА вырвал победу у «Куньлуня» благодаря шайбе Хуснутдинова

Хоккеисты СКА одержали домашнюю победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе петербургской команды шайбами отметились Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Марат Хуснутдинов. Гости ответили результативными бросками Паркера Фу и Джека Родуолда.
Таким образом, СКА набирает 39 очков в турнирной таблице Западной конференции, оставаясь лидером турнирной таблицы. «Куньлунь» идет 10-м, имея в своем активе 19 очков.
Добавим, что 23 октября клуб из Пекина встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а 24 октября команда Романа Ротенберга примет на своей домашней арене «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:2 (1:0, 2:2, 3:2)
Голы:
1:0 – Воробьев (Яшкин), 10:26
1:1 – Фу (Лесли), 23:40
2:1 – Жафяров (Хайруллин, Глотов), 29:15
2:2 – Родуолд (Сомерби, Ип), 39:24
3:2 – Хуснутдинов (Воробьев, Фальковский), 46:22