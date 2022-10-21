Форвард «Миннесоты» Фирстов перешел в «Торпедо» на правах аренды

Российский нападающий «Минессоты Уайлд» Владислав Фирстов стал игроком «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что оформить переход нападающего позволило право в результате обмена с ярославским «Локомотивом», которое состоялось в межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» уже воспользовалось своими правами и оформили переходы Денниса Яна и Максима Летунова.
Напомним, что 21-летний хоккеист является воспитанником «Локомотива». Он был отобран «Миннесотой» во втором раунде драфта под 42-м номером в 2019 году. Нынешний сезон Владислав начал в фарм-клубе «Уайлд» – «Айова» и не отметился результативными действиями.