Результативные действия Кучерова и Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила в овертайме «Флориду» со счетом 3:2.

В составе «молний» забивали Стивен Стэмкос, реализовавший численное преимущество (14-я минута), и дважды Брэйден Пойнт, сначала в равных составах (50), а потом в овертайме в большинстве (63).

У «пантер» авторами заброшенных шайб стали Мэттью Ткачук (16) и Рудольфс Балцерс (36).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи, его партнер по команде Михаил Сергачев - одну.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам из 38, его коллега по амплуа из «Пантерз» Сергей Бобровский - 29 из 32.

Таким образом, «молнии» набрали 4 очка и продолжают замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона, где «пантеры», добыв 7-е очко, стали вторыми.

«Тампа-Бэй» 23 октября примет на своем льду «Айлендерс», которые на следующий день сыграют выездной матч со «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Стэмкос (Хедман, Кучеров), 13:04 - Бол.

1:1 – Ткачук (Форслинг, Монтур), 15:48

2:1 – Балцерс (Монтур, Ткачук), 35:37

2:2 – Пойнт (Сергачев, Кучеров), 49:29

2:3 – Пойнт (Перри, Стэмкос), 62:08 - Бол.

Вратари: Бобровский 29/32 – Василевский 36/38.