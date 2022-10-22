Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Результативные действия Кучерова и Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Санрайзе.
22 октября 2022 08:53
автор: Максим Скороходов

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила в овертайме «Флориду» со счетом 3:2.

В составе «молний» забивали Стивен Стэмкос, реализовавший численное преимущество (14-я минута), и дважды Брэйден Пойнт, сначала в равных составах (50), а потом в овертайме в большинстве (63).

У «пантер» авторами заброшенных шайб стали Мэттью Ткачук (16) и Рудольфс Балцерс (36).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи, его партнер по команде Михаил Сергачев - одну.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам из 38, его коллега по амплуа из «Пантерз» Сергей Бобровский - 29 из 32.

Таким образом, «молнии» набрали 4 очка и продолжают замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона, где «пантеры», добыв 7-е очко, стали вторыми.

«Тампа-Бэй» 23 октября примет на своем льду «Айлендерс», которые на следующий день сыграют выездной матч со «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:
0:1 – Стэмкос (Хедман, Кучеров), 13:04 - Бол.
1:1 – Ткачук (Форслинг, Монтур), 15:48
2:1 – Балцерс (Монтур, Ткачук), 35:37
2:2 – Пойнт (Сергачев, Кучеров), 49:29
2:3 – Пойнт (Перри, Стэмкос), 62:08 - Бол.

Вратари: Бобровский 29/32 – Василевский 36/38.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Результативные действия Кучерова и Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Санрайзе.
22.10.2022 08:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Форвард «Миннесоты» Фирстов перешел в «Торпедо» на правах аренды
Нижегородский клуб арендовал хоккеиста у клуба из НХЛ.
21.10.2022 23:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА вырвал победу у «Куньлуня» благодаря шайбе Хуснутдинова
Решающий гол был забит в третьем периоде.
21.10.2022 22:00
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА одержал победу над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ
Матч прошел в Москве.
21.10.2022 21:46
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гашек встал на защиту чешских хоккеистов, выступающих в КХЛ
Экс-вратарь обвинил Федерацию хоккея Чехии в непоследовательности.
21.10.2022 21:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кожевников – о форме Панарина: Артемий уже Великий! 
Российский хоккеист забил в пяти матчах НХЛ кряду.
21.10.2022 21:25
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Металлург» на выезде разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Вратарь магнитогорской команды Кошечкин во второй раз в сезоне и 90-й в карьере в КХЛ сыграл «на ноль».
21.10.2022 18:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Игрок «Салавата Юлаева» Аймурзин – о победе над «Северсталью»: Первый матч в сезоне. Не сразу влился
Уфимская команда обыграла своего соперника со счетом 5:4.
21.10.2022 18:14
Хоккей
«Спартак» в серии буллитов победил на выезде «Адмирал» в матче КХЛ
Команда из Владивостока третий матч подряд сводит к послематчевым броскам
21.10.2022 15:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ
Хоккеисты были определены голосованием среди журналистов.
21.10.2022 13:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен повторит великий рекорд Шумахера и Феттеля! Расклады и ставки на Гран-при США
21 - 23 октября в американском Остине пройдет 19-й этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Собралась на Луну! Неужели Акатьева действительно может обыграть Валиеву?
В субботу и воскресенье в Москве пройдет первый этап Гран-при России. Его центральным событием станет дуэль двух фигуристок школы Этери Тутберидзе – Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.
Для Роналду наступили критические дни. Почему звезда «МЮ» включила задний ход
История с преждевременным уходом со стадиона нападающего «МЮ» Криштиану Роналду – во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) – получила продолжение.
Победа через пятую точку! Как Капризов прервал серию поражений «дикарей» (видео)
Две результативные передачи и гол в овертайме Кирилла Капризова в матче с «Ванкувером» принесли «Миннесоте» первую – и волевую – победу в сезоне (4:3ОТ).
У Семака сдают нервы? Как тренер «Зенита» обидел Мостового после непростой победы над «Крыльями»
В четвертом туре Кубка России питерцы победили самарский клуб (2:1) благодаря дублю бывшего нападающего «Крыльев» Ивана Сергеева.
Кудерметова рвется в Техас, Шевченко меняет Россию на Казахстан. Новые приключения наших нейтралов
Стартовал предпоследний женский турнир теннисного сезона, где определяются все восемь участниц финала года. Хорошие шансы попасть туда имеют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – в Гвадалахаре обе россиянки начали с побед.
Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео
КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.
Овечкин продолжает штамповать голы в 37 лет. А как чувствовали себя в этом возрасте другие супербомбардиры НХЛ?
Александр Овечкин не оставляет попыток побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. До Великого еще больше ста шайб, но российский капитан «Вашингтона» не снижает темпов и перешагнув 37-летний рубеж. Насколько это нормально для лучшей хоккейной лиги мира?
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика