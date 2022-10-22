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«Колорадо» проиграл «Сиэтлу», Ничушкин сделал две голевые передачи

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Денвере.
22 октября 2022 09:40
автор: Максим Скороходов

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтлу» со счетом 2:3.

В составе «Кракен» забивали Дэйден Шварц, реализовавший численное преимущество (22-я минута), Джаред Маккен (22) и Карсон Кульман (53).

У «Эвеланш» авторами заброшенных шайб стали Эван Родригес (26) и Боуэн Байрам, поразивший ворота, когда его команда была в меньшинстве (47). В обоих случаях ассистентом выступил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Таким образом, «кракены» набрали 6 очков и поднялись на третье место Тихоокеанского дивизиона. «Эвс» остались вторыми в Центральном дивизионе, имея 5 очков.

«Колорадо» 23 октября сыграет в гостях с «Вегасом», «Сиэтл» в этом же день проведет выездной матч против «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» - «Сиэтл Кракен» - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы:
0:1 – Шварц (Маккен, Эберле), 21:38 - Бол.
0:2 – Маккен (Соуси), 22:00
1:2 – Родригес (Байрам, Ничушкин), 25:55
2:2 – Байрам (О'Коннор, Ничушкин), 46:58
2:3 – Кульман (Олексяк, Шварц), 52:06

источник: «Советский спорт»
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