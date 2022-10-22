Кучеров стал участником двух «грязных» эпизодов в матче НХЛ «Флорида» - «Тампа-Бэй»

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров поучаствовал в двух «грязных» эпизодах в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Во втором периоде матча российский хоккеист сделал силовой прием против капитана команды соперника Александра Баркова, в результате которого тот ударился головой о борт. Судьи проигнорировали данное действие, а Барков ненадолго отправился в раздевалку.

В овертайме игры уже досталось Кучерову, лежа на льду после фола Мэттью Ткачука, Никита получил еще несколько ударов от уже удаленного хоккеиста.

Добавим, что «Тампа-Бэй» реализовала полученное численное преимущество и выиграла со счетом 3:2 ОТ.