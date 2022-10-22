«Сибирь» упустила преимущество в три шайбы, но дожала «Витязь» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду одержала победу над «Витязем».

Встреча завершилась в серии буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Тимур Ахияров, Тэйлор Бэк и Никита Сетдиков, реализовавшие большинство, после шайб которых сибиряки повели 3:0.

Гости смогли отыграться усилиями Джереми Роя, Егора Воронкова и Александра Яремчука.

В серии буллитов победу «Сибири» принес точный бросок Александра Шарова.

Новосибирцы набрали очка и вышли на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с очками занимает седьмую строчку на Западе.