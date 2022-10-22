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Андрей Назаров: Нельзя неудачи «Сочи» списывать только на вратаря – тут целый комплекс причин

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой прокомментировал последние результаты клуба в КХЛ.
Андрей Назаров: Нельзя неудачи «Сочи» списывать только на вратаря – тут целый комплекс причин
22 октября 2022 19:09
автор: Савинова Дарья
автор фото: ХК «Сочи»

- С чем связываете последние неудачные результаты клуба в КХЛ? У команды шесть поражений подряд.

Что касается причин неудач, то тут действительно комплекс причин. У нас травмировано много ведущих хоккеистов – Зоркин, Гормли, Морроу, Попов, последний выезд пропустил Федоров. Мы, конечно, ставим в состав молодежь, но не бывает так, чтобы 18-19-летние ребята вышли и начали сходу всех разрывать. Нужно время. Я это проходил в Челябинске.

Уверен, что новых Кузнецовых, Бурдасовых и Дадоновых мы воспитаем, опыт в этом есть. А пока я рад, что у нас самая молодая команда в Лиге, и парни уже играют в мужицкий серьезный хоккей. Без всяких «тю-тю-тю». Запомните эти фамилии: Соболевский, Юзбашян, Ярулин, Авершин, Крощинский – они прибавляют с каждым днем и становятся настоящими профессионалами. Если бы еще нам не угрожали штрафами за драки, они бы и эту школу прошли быстрее – в драках закаляется характер. Они и болельщикам нужны. Когда в этом сезоне мы были близки к аншлагу у себя в «Большом»? Правильно, на матче с «Авангардом», где собралось почти девять тысяч. Потому что зритель ждал продолжения истории, начавшейся на летнем домашнем турнире. Я знаю, что клуб делает огромную работу по привлечению болельщиков, но одно дело собрать аншлаг в Нижнем Новгороде или Челябинске, в городах с огромными хоккейными традициями, а другое – в Сочи, куда люди приезжают расслабиться на море или покататься на лыжах в Красной Поляне. Так что шоу для привлечения зрителей на играх нам бы иногда не помешали. В общем, мы работаем и все вместе будем выбираться из сложной ситуации. А болельщики, уверен, нас в этом поддержат.

источник: «Советский спорт»
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