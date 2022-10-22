«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зеленом» дерби

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде нанес поражение казанскому «Ак Барсу».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимцев, в составе которых отличились Степан Санников, Александр Хмелевский и Шакир Мухамадуллин, реализовавший большинство.
Казанцы ответили шайбами Ильи Сафонова и Вадима Шипачева, также воспользовавшегося численным перевесом.
Отметим, что «Ак Барс», потерпевший пятое поражение в последних шести матчах, с 22 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Салават» с 29 очками замыкает тройку лидеров.
источник: «Советский спорт»