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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зеленом» дерби

Казанцы потерпели очередное поражение.
22 октября 2022 19:18
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде нанес поражение казанскому «Ак Барсу».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимцев, в составе которых отличились Степан Санников, Александр Хмелевский и Шакир Мухамадуллин, реализовавший большинство.

Казанцы ответили шайбами Ильи Сафонова и Вадима Шипачева, также воспользовавшегося численным перевесом.

Отметим, что «Ак Барс», потерпевший пятое поражение в последних шести матчах, с 22 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават» с 29 очками замыкает тройку лидеров.

источник: «Советский спорт»
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