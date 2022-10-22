Минское «Динамо» одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Соколов, Игорь Мартынов, Михаил Шалагин, Роман Горбунов и Марк Барберио.

Гости ответили шайбами Сергея Андронова в меньшинстве и Артема Ильенко, после которых железнодорожники повели 2:0, но не смогли удержать преимущество.

Минчане набрали 22 очка и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 29 очками остался вторым.