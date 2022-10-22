«Понимаю, это долгая история». Знарок держал удар после очередного поражения «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды от уфимского «Салавата Юлаева».

«Я еще не прочувствовал, что такое «зеленое дерби», но понимаю, что здесь долгая история. Поэтому стараюсь к этому привыкнуть, вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков.

Мы и так упрощаем игру, посмотрите, в третьем периоде мы бросали со всех позиций. Просим игроков, чтобы не было лишнего паса, а угрожали воротам сразу. Они будут играть красиво, когда будут забивать трудовые голы, когда пойдет игра, все раскрепостятся. Станут показывать свою игру, которую мы от них ждем», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимцев, в составе которых отличились Степан Санников, Александр Хмелевский и Шакир Мухамадуллин, реализовавший большинство.

Казанцы ответили шайбами Ильи Сафонова и Вадима Шипачева, также воспользовавшегося численным перевесом.

Отметим, что «Ак Барс», потерпевший пятое поражение в последних шести матчах, с 22 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават» с 29 очками замыкает тройку лидеров.