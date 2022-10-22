«Миннесота» проиграла «Бостону», Капризов остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду одолел «Миннесоту Уайлд».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ник Фолиньо, Давид Пастрняк, Хампус Линдхольм и Тэйлор Холл, реализовавший большинство.
Гости ответили точными бросками Брэндона Дюхайма в меньшинстве, Мэттью Болди, воспользовавшегося численным перевесом, и Джареда Спаржона.
Добавим, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов ушел со льда без баллов за результативность.
источник: «Советский спорт»