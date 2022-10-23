Ассистентский хет-трик Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз».
В составе победителей отличились Ник Дауд, Джон Карлсон, Ларс Эллери и Маркус Юханссон. Российский защитник Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик, форвард Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Филлипа Дано, Виктора Арвидссона и Шона Дурзи.
В следующем матче «Вашингтон» отправится в гости к «Нью-Джерси» (25 октября), а «Лос-Анджелес» примет дома «Тампу-Бэй» (26 октября).
источник: «Советский спорт»