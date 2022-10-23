Передачи Кучерова и Сергачева позволили «Тампе» победить «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Тампа-Бэй» оказалась сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Кори Перри, Алекс Киллорн и Ник Пол. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев отдали по одной результативной передачи.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Мэтта Мартина, Энтони Бовиллье и Райана Пулока. Голкипер Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26.
В следующем матче «Тампа» отправится в гости к «Лос-Анджелесу» (26 октября), а »Айлендерс» сыграют на выезде с «Флоридой» (24 октября).
источник: «Советский спорт»