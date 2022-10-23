«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл», Проворов и Замула сделали по результативной передачи

«Филадельфия» на выезде оказалась сильнее «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Флайерз».
В составе победителей отличились Кевин Хейз, Джоэль Фараби и Зак Макьюэн. Российские защитники Егор Замула и Иван Проворов сделали по одной результативной передачи..
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Мэтта Дюшейна.
В следующем матче «Филадельфия» примет дома «Сан=Хосе» (24 октября), а «Нэшвилл» на своем стадионе сыграет с «Сент-Луисом» (28 октября).
источник: «Советский спорт»