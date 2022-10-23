Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Вегасом»

«Колорадо» на выезде оказался сильнее «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей отличились Валерий Ничушкин, Натан Маккиннон и Эван Родригес. Российский вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 35.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Джонатана Маршессо и Чандлера Стивенсона.
В следующем матче «Колорадо» отправится в гости к «Рейнджерс» (26 октября), а «Вегас» примет дома «Торонто» (25 октября).
источник: «Советский спорт»