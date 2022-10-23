«Спартак» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ, Николишин оформил хет-трик

«Спартак» на выезде играл против «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу московского клуба.

В составе красно-белых отличились Илья Талалуев (3-я минута), Фил Варон (10-я), Максим Цыплаков (39-я) и Джоуи Кин (61-я).

Хабаровчане ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Николишина (26-я, 56-я и 57-я).

Таким образом, «Спартак» с 27 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» находится на 11-й строчке Востока, имея в своем активе 15 очков.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к «Сибири» (25 октября), а «Амур» примет дома «Северсталь» (27 октября).