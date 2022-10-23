Дубль Буше принес «Авангарду» победу над «Северсталью»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на своем льду нанес поражение череповецкой «Северстали».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Рид Буше. Еще по одной шайбе забросили Зият Пайгин, реализовавший большинство, и Сергей Толчинский.

Гости ответили голами Адама Лишки, а также Даниила Вовченко и Александра Петунина в большинстве.

«Авангард» набрал 20 очков и зацепился за восьмое место на Востоке.

«Северсталь» с 22 очками расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.