Гол Гончарука принес «Торпедо» победу над «Куньлунем»

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Куньлунь» со счетом 3:2.

У российского клуба дважды численное преимущество реализовал Деннис Ян (20-я минута), Максим Летунов (34-я) и Сергей Гончарук (60-я).

За китайскую команду забивали Дмитрий Костенко (27-я) и Джек Родевальд (52-я).

Таким образом, команда из Нижнего Новгорода набрала 27 очков и поднялась на пятое место Западной конференции, где на десятой позиции находится «Ред Стар», оставшись с 19 очками.

«Торпедо» 26 октября примет дома московское «Динамо», «Куньлунь» в этот же сыграет на выезде с «Витязем».