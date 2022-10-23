«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» выиграл у астанинского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске закончилась со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Ансель Галимов (2-я минута), Максим Гончаров (24), Илья Хохлов (24), Павел Порядин (60). У гостей шайба на счету Егора Петухова (35), которая была заброшена после голевой передачи вратаря «Барыса» Юлиуса Гудачека, и Энтони Луиса (60).

«Нефтехимик», набрав 19 очков, занимает восьмое место, а «Барыс» с 23 очками идет пятым в Восточной конференции.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 26 октября в Санкт-Петербурге, где сыграет со СКА, а «Барыс» днем ранее встретится в Омске с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Барыс» (Астана) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Голы:

1:0 – Галимов (Купцов), 01:39

2:0 – Гончаров, 23:00

3:0 – Хохлов (Белозеров), 23:41

3:1 – Петухов (Бекетаев, Гудачек), 34:39.

3:2 - Луис (Вей), 59:08

4:2 - Порядин, 59:56 (в пустые ворота)

Вратари: Судницин - Гудачек