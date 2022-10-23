Дубль Да Косты принес «Автомобилисту» победу над «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Стефан Да Коста. Еще по одной шайбе забросили Денис Баранцев, Даниил Романцев и Мэйсон Брукс.

Хозяева ответили точными бросками Амира Гараева и Дмитрия Завгороднего, реализовавшего большинство.

«Автомобилист» набрал 31 очко и делит первое место на Востоке с магнитогорским «Металлургом». Южане с девятью очками замыкают турнирную таблицу Запада.