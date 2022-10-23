Андрей Назаров: Впервые в моей тренерской карьере столько игроков получают долгосрочные травмы

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отреагировал на поражение команды от «Автомобилиста».

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировалось сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас, как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные — у кого ключица, у кого колено, у кого пах», — цитирует Назарова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Сочи» проиграл седьмой матч подряд. Сейчас подопечные Назарова занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав девять очков после 20 игр.