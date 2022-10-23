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Андрей Назаров: Впервые в моей тренерской карьере столько игроков получают долгосрочные травмы

«Леопарды» на данный момент являются главными аутсайдерами лиги.
23 октября 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отреагировал на поражение команды от «Автомобилиста».

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировалось сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас, как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные — у кого ключица, у кого колено, у кого пах», — цитирует Назарова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Сочи» проиграл седьмой матч подряд. Сейчас подопечные Назарова занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав девять очков после 20 игр.

источник: «Советский спорт»
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