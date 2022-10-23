Тренер «Куньлуня» Айрленд хочет, чтобы его команда играла, как боксировал Мохаммед Али

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня у нас были сложности с тем, чтобы придерживаться нашей системы игры. Были проблемы с контролем шайбы. Не хватило стабильности. Обидно проигрывать за 29 секунд до конца основного времени. У нас нет задачи нанести большое количество бросков. Мы хотим играть как боксировал Мохаммед Али: чтобы один бросок, но точно в цель», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

В настоящее время «Куньлунь» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.