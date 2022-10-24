Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Коламбусом», Чинахов снова забил

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Захари Веренски, Эндою Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент джонсон.
Хозяева ответили шайбой Артемия Панарина, реализовавшего большинство.
«Коламбус» набрал шесть очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Рейнджерс» с семью очками расположились на девятой строчке.
источник: «Советский спорт»