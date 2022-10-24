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Тренер «Коламбуса» Ларсен остался в восторге от игры вратаря Тарасова

Россиянин стал первой звездой матча с «Рейнджерс».
24 октября 2022 08:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал игру российского голкипера команды Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые сэйвы, которые казались простыми благодаря его игре», - приводит слова наставника пресс-служба лиги.

Напомним, Тарасов был признан первой звездой матча, совершим 30 сэйвов и пропустив одну шайбу.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Захари Веренски, Эндою Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент джонсон.

Хозяева ответили шайбой Артемия Панарина, реализовавшего большинство.

«Коламбус» набрал шесть очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Рейнджерс» с семью очками расположились на девятой строчке.

источник: NHL (НХЛ)
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Тренер «Коламбуса» Ларсен остался в восторге от игры вратаря Тарасова
Россиянин стал первой звездой матча с «Рейнджерс».
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