«Колорадо» объявил о возвращении Мальцева из АХЛ

Тренерский штаб «Колорадо Эвеланш» вернул российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Михаила Мальцева из АХЛ.

«Объявили, что подняли в основу. Раз уже написали в соцсетях, то и я могу. Лечу на матчи в Нью-Йорк. Вылет в десять утра», - написал хоккеист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее клуб выставлял игрока на драфт отказов, однако его никто не забрал, в связи с чем россиянин был отправлен в АХЛ.

В составе фарм-клуба «лавин» - «Колорадо Иглз» Мальцев провел четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями.