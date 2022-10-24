КХЛ назвала лучших игроков недели

Стали известны лучшие хоккеисты недели в регулярном чемпионате КХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, звание лучшего вратаря досталось Адаму Рейдеборну из ЦСКА. Напомним, шведский голкипер провел 2 матча и помог армейцам одержать 2 победы, отразив 96,3% бросков, а его коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником недели стал Райан Мерфи из «Салавата Юлаева». В его активе 3 матча и 3 (1+2) очка. К слову, в матче со «Спартаком» он забросил победную шайбу.

Лучшим нападающим признали Антона Слепышева из ЦСКА. Российский хоккеист забросил 2 шайбы и отдал 5 голевых передач, отыграв 3 матча.

Наконец, лучшим новичком недели КХЛ назвала защитника «Спартака» Даниила Орлова. 18-летний игрок набрал 2 (0+2) очка в трех матчах. Кроме того, он заблокировал 3 броска.