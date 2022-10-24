Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи», его сменит Светлов

24 октября 2022 16:11
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отправлен в отставку.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, 48-летнего специалиста сменит Сергей Светлов. Отмечается, что в штаб также войдут Олег Ромашко, Дмитрий Кокорев и Игорь Горбенко.

По информации источника Назаров провел последнюю тренировку сегодня утром и может остаться работать в системе клуба.

Добавим, что »Сочи» занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ, набрав всего девять очков в 20 матчах.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи», его сменит Светлов
24.10.2022 16:11
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
КХЛ назвала лучших игроков недели
В список вошли сразу два хоккеиста ЦСКА.
24.10.2022 13:26
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Колорадо» объявил о возвращении Мальцева из АХЛ
Клуб и игрок сделали соответствующие заявления.
24.10.2022 12:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Защитник «Вашингтона» Орлов о жизни в США: Моей семье здесь хорошо
Хоккеист признался, что считает Америку своим домом.
24.10.2022 11:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Коламбуса» Ларсен остался в восторге от игры вратаря Тарасова
Россиянин стал первой звездой матча с «Рейнджерс».
24.10.2022 08:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Филадельфию»
«Акулы» одержали сухую победу.
24.10.2022 08:30
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Коламбусом», Чинахов снова забил
Форвард набрал очередное очко в текущем сезоне.
24.10.2022 08:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Куньлуня» Айрленд хочет, чтобы его команда играла, как боксировал Мохаммед Али
Китайцы проиграли нижегородскому «Торпедо».
23.10.2022 22:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Андрей Назаров: Впервые в моей тренерской карьере столько игроков получают долгосрочные травмы
«Леопарды» на данный момент являются главными аутсайдерами лиги.
23.10.2022 21:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижнекамские хоккеисты победили казахстанский клуб дома впервые с 2015 года.
23.10.2022 19:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Заявки для участия в первой Национальной премии в области корпоративного спорта будут приниматься до 7 ноября
Ассоциация развития корпоративного спорта приглашает к участию в первой Национальной премии в области корпоративного спорта, которая пройдет с 15 по 17 ноября на цифровой платформе in_Sport 365.
Аршавин мечтает сыграть за «Спартак»? Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 24.10.2022: на кону 5 850 000 рублей!
24 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ферстаппен встал в один ряд с Шумахером и Феттелем, «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов. Итоги Гран-при США
Девятнадцатый этап «Формулы-1» в Техасе завершился триумфом теперь уже двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
Хлебушек ответил Ничушкину! Как Панарин снова единолично возглавил бомбардирскую гонку НХЛ (видео)
Шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего разгромного поражения в поединке с «Коламбусом» (1:5), но вывела звездного российского форварда на первое место в рейтинге самых результативных игроков регулярного чемпионата.
Сенсационное поражение Тутберидзе и жуткий провал Коляды. Чем завершился первый Гран-при России
Ни в парном, ни в мужском одиночном катании маститые фавориты не удержали лидерства: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли вчерашним юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, а Михаил Коляда вообще остался без медали.
«У «Спартака» сейчас все идет как по маслу». Павел Маслов — об игре красно-белых
Защитник «Спартака» Павел Маслов после крупной победы над «Химками» в 14-м туре РПЛ (5:0) рассказал об эмоциях от первого гола за основную команду и сравнениях себя с Самюэлем Жиго.
«Спартак» разгромил Спартака! Как красно-белые даже без Промеса забили пять «Химкам» и оторвались от ЦСКА
В матче 14-го тура РПЛ спартаковцы легко переиграли одного из аутсайдеров чемпионата (5:0), одержав шестую крупную победу в сезоне.
Валиеву и правда пора жалеть… Как Камила под натиском Акатьевой отстояла золото Гран-при
На первом этапе Гран-при России 15-летняя дебютантка Софья Акатьева обыграла Камилу Валиеву в произвольной программе, но по сумме двух дней турнира осталась на втором месте.
Сычевой уже догнал Промеса! Как ЦСКА не удержал победу в Оренбурге
Красно-синие свели вничью гостевую встречу с «Оренбургом» (2:2) и не знают побед уже в четырех матчах сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика