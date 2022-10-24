Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи», его сменит Светлов

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отправлен в отставку.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, 48-летнего специалиста сменит Сергей Светлов. Отмечается, что в штаб также войдут Олег Ромашко, Дмитрий Кокорев и Игорь Горбенко.

По информации источника Назаров провел последнюю тренировку сегодня утром и может остаться работать в системе клуба.

Добавим, что »Сочи» занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ, набрав всего девять очков в 20 матчах.