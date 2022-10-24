Генеральный менеджер «Ак Барса»: Мы тренерский штаб поддерживаем всегда, и сейчас тоже

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением о серии поражений казанского клуба.

Напомним, что в последних десяти матчах казанский клуб одержал всего лишь две победы.

«Двигaемся дальше и нaдеемся, что ту полосу мы прервали. Рaботали, проводили собрaния и с тренерaми, и с игроками, но что происходит в рaздевалке, должно остаться в рaздевалке. Возможные ли тренерские изменения в «Ак Бaрсе» в дaнный момент? В последнее время много тaких вопросов поступaет, ответ один – мы тренерский штaб поддерживаем всегдa, и сейчaс тоже», — цитирует Вaлиуллина сайт «Ак Бaрса».

Добавим, что клуб из столицы Республики Татарстан занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах.

24 октября «Ак Барс» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».