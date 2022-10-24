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Губернатор Самарской области заявил, что регион работает над вопросом возвращения «Лады» в КХЛ

Лучший результат команды в ВХЛ - выход в четвертьфинал.
24 октября 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

Губернатор Самарской области Дмитрием Азаровым прокомментировал возможное возвращение «Лады» в состав участников КХЛ.

Чиновник заявил, что этот вопрос поднимался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения. Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», — цитирует Азарова ГТРК «Самара».

Ранее стало известно, что новым партнером КХЛ станет тольяттинский «АвтоВАЗ».

Напомним, что «Лада» покинула лигу после сезона-2017/2018. Решение принял совет директоров КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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Губернатор Самарской области заявил, что регион работает над вопросом возвращения «Лады» в КХЛ
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