Губернатор Самарской области заявил, что регион работает над вопросом возвращения «Лады» в КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрием Азаровым прокомментировал возможное возвращение «Лады» в состав участников КХЛ.
Чиновник заявил, что этот вопрос поднимался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения. Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», — цитирует Азарова ГТРК «Самара».
Ранее стало известно, что новым партнером КХЛ станет тольяттинский «АвтоВАЗ».
Напомним, что «Лада» покинула лигу после сезона-2017/2018. Решение принял совет директоров КХЛ.
источник: «Советский спорт»