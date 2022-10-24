Шайба Коростелева принесла «Металлургу» победу над «Ак Барсом»

«Металлург» на своем льду «Ак Барс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе хозяев голами отметились Егор Коробкин (30-я) и Никита Коростелев (58-я, в большинстве).
У казанской команды шайбу забросил Кирилл Адамчук (43-я).
Таким образом, команда Олега Знарка занимает шестое место на Востоке, имея в активе 22 очка. Подопечные Ильи Воробьева располагаются на первой строчке, набрав 33 балла.
26 октября «Ак Барс» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». А «Металлург» дома примет «Автомобилист».
источник: «Советский спорт»