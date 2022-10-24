НХЛ прорабатывает вопрос о проведении матчей чемпионата в Австралии

НХЛ может провести несколько матчей регулярного чемпионата в Австралии.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, лига проведет опрос среди австралийцев в течение следующих двух недель. Отмечается, что НХЛ хочет провести там две игры в начале 2023-го или 2024-го года.

Напомним, что в этом сезоне матчи лиги состоялись в Чехии, Германии и Швейцарии. Планируются матчи между «Колорадо» и «Коламбусом» в Финляндии.

Отметим, что в НХЛ играет австралийский хоккеист, форвард «Сент-Луиса» Нэтан Уокер.