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НХЛ прорабатывает вопрос о проведении матчей чемпионата в Австралии

В лиге выступает один хоккеист из страны Зеленого континента.
24 октября 2022 20:30
автор: Александр Поволоцкий

НХЛ может провести несколько матчей регулярного чемпионата в Австралии.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, лига проведет опрос среди австралийцев в течение следующих двух недель. Отмечается, что НХЛ хочет провести там две игры в начале 2023-го или 2024-го года.

Напомним, что в этом сезоне матчи лиги состоялись в Чехии, Германии и Швейцарии. Планируются матчи между «Колорадо» и «Коламбусом» в Финляндии.

Отметим, что в НХЛ играет австралийский хоккеист, форвард «Сент-Луиса» Нэтан Уокер.

источник: «Советский спорт»
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