Олег Знарок: В последних матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой, есть усталость

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата против «Металлурга».

Напомним, что магнитогорский клуб одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Мы уже два матча против «Металлурга» провели, конечно, учли все нюансы. Постарались подготовиться, и я думаю, что мы подготовились хорошо. В последних трёх матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой? Совершенно верно. Естественно, есть усталость. Стараемся подготовить игроков к этому», - цитирует Знарка пресс-служба «Ак Барса».

Отметим, что в последних девяти матчах казанский клуб одержал всего лишь одну победу.