Голкипер Мурыгин стал игроком «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании пробного контракта с голкипером Алексеем Мурыгиным. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Таким образом, хабаровчанин стал третьим вратарем пекинского клуба. В команде выступают китаец американского происхождения Джереми Смит и американец Мэтт Джурасик.
Отмечается, что 35-летний вратарь находился без клуба с сентября 2022 года. Ранее он защищал ворота «Нефтехимика».
Добавим, что в текущем сезоне КХЛ Мурыгин выходил на лед в трех встречах. Он отметился 80,85% совершенных сейвов, с коэффициентом надежности — 5,58.