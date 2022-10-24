ХК «Лада» не останавливается на ВХЛ

«Я вам могу сказать, что работа по этому поводу ведётся губернатором и правительством Самарской области. Они хотят, чтобы команда с такими большими традициями из Самарской области играла в КХЛ, чтобы на следующий год мы вернулись. А как всё это дальше пойдёт…

Но желание большое. Всё зависит не только от нас, но и от КХЛ. Ведётся работа по поиску спонсоров. Я так понял, руководство области должно встретиться с Алексеем Морозовым .

Участвует ли клуб в этой работе? От нас ничего не зависит. Нам как скажут, так мы и будем делать. Если в руководстве захотят, чтобы клуб играл в КХЛ, то мы в спортивной составляющей приложим все усилия», — цитирует «Чемпионат».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал Министерству спорта поручение проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ.