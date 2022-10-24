Радулов - после поражении «Ак Барса» от «Металлурга»: Пока игра не поворачивается в нашу сторону

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов поделился впечатлениями от игры команды в матче с «Металлургом».

Напомним, что казанский клуб уступил на выезде со счетом 1:2.

«Мы неплохо играли – работали все как одно целое, как команда. Было очень много моментов, но пока игра не поворачивается в нашу сторону. Так и бывает, когда упускаешь уверенность и удачу, потом сложно их заработать снова. Сейчас главное голову не вешать, взять всё самое хорошее из сегодняшнего результата, перенести на следующий матч и исправить ошибки», - цитирует Радулова пресс-служба «Ак Барса».

Отметим, что в последних девяти матчах казанский клуб одержал всего лишь одну победу.