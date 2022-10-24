ЦСКА продлил победную серию до восьми матчей, разгромив дома «Трактор»

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 5:1.
За московскую команду забивали Михаил Григоренко (2-я минута), Владимир Грудинин (35-я), Владислав Каменев (39-я) и Тахир Мингачев (55-я).
У «Трактора» отличился Алексей Бывальцев (25-я).
Таким образом, клуб из Челябинска с 19 очками занимает девятое место Восточной конференции. Команда Сергея Федорова с 31 очком идет на второй позиции на Западе.
27 октября ЦСКА сыграет дома с минским «Динамо», «Трактору» днем ранее предстоит гостевой матч с «Сочи».
источник: «Советский спорт»