Вайсфельд: Назаров — опытный тренер, но в Сочи у него не сложилось

«Команда из Сочи идёт внизу таблицы, а потому перемены в штабе вполне логичны. Андрей Назаров — опытный тренер, но в Сочи у него не сложилось. Может, ребята не смогли понять его требования. Пришедший на место Назарова Сергей Светлов — специалист с большим опытом, и уже не раз, работая в подобных командах, показывал результат. Чемпионат идёт только полтора месяца, а потому есть немало времени, чтобы поправить турнирное положение», — цитирует «Чемпионат».

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Назаров был отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи». Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов.