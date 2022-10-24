Шайба Рашевского помогла московскому «Динамо» на выезде победить минских одноклубников

Московское «Динамо» победило в гостевом матче минских одноклубников. Единственную шайбу на 58-й минуте встречи забросил Дмитрий Рашевский, реализовавший численное преимущество. Голкипер москвичей Константин Волков отразил 24 броска в створ своих ворот, в третий раз в сезоне сыгравший «на ноль».

Московское «Динамо» набрало 31 очко и вышло на второе место в Западной конференции, минчане с 22 очками на восьмой строчке на Западе.

Следующую игру москвичи проведут 26 октября в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а минское «Динамо» отправится в Москву на встречу с действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол:

0:1 – Рашевский (бол.), 57:22

Вратари: Колосов - Волков