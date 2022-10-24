СКА и «Локомотив» забросили семь шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА принимал ярославский «Локомотив». В очном противостоянии двух лидеров сильнее оказались хозяева льда – 4:3.
В составе победителей отличились Марат Хайруллин (3-я минута), Игорь Ожиганов (29), Никита Камалов (36) и Дмитрий Яшкин (55). У гостей шайбы на счету Максима Березкина (12), Павла Красковского (42) и Андрея Сергеева (45).
СКА с 41 очком продолжает лидировать в Западной конференции, «Локомотив» опустился на четвертое место, имея в активе 29 очков.
В следующей игре СКА примет нижнекамский «Нефтехимик» 26 октября, а «Локомотив» 28 октября примет нижегородское «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы:
1:0 – Хайруллин (Жафяров, Ожиганов), 02:40 (бол.)
1:1 – Березкин (Волков, Лукичев), 11:53
2:1 – Ожиганов (Грошев), 28:16
3:1 – Камалов (Яшкин, Воробьев), 35:18
3:2 – Красковский (Рафиков, Шалунов), 41:49
3:3 – Сергеев (Шалунов, Коршков), 44:59
4:3 – Яшкин (Хуснутдинов), 54:56.
Вратари: Самонов - Исаев