Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА и «Локомотив» забросили семь шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты из Санкт-Петербурга упрочили свое лидерство в Западной конференции.
24 октября 2022 22:09
автор: Александр Евграфов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА принимал ярославский «Локомотив». В очном противостоянии двух лидеров сильнее оказались хозяева льда – 4:3.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин (3-я минута), Игорь Ожиганов (29), Никита Камалов (36) и Дмитрий Яшкин (55). У гостей шайбы на счету Максима Березкина (12), Павла Красковского (42) и Андрея Сергеева (45).

СКА с 41 очком продолжает лидировать в Западной конференции, «Локомотив» опустился на четвертое место, имея в активе 29 очков.

В следующей игре СКА примет нижнекамский «Нефтехимик» 26 октября, а «Локомотив» 28 октября примет нижегородское «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Хайруллин (Жафяров, Ожиганов), 02:40 (бол.)

1:1 – Березкин (Волков, Лукичев), 11:53

2:1 – Ожиганов (Грошев), 28:16

3:1 – Камалов (Яшкин, Воробьев), 35:18

3:2 – Красковский (Рафиков, Шалунов), 41:49

3:3 – Сергеев (Шалунов, Коршков), 44:59

4:3 – Яшкин (Хуснутдинов), 54:56.

Вратари: Самонов - Исаев

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
СКА и «Локомотив» забросили семь шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты из Санкт-Петербурга упрочили свое лидерство в Западной конференции.
24.10.2022 22:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Рашевского помогла московскому «Динамо» на выезде победить минских одноклубников
Судьбу встречи решило одно реализованное численное преимущество в конце матча.
24.10.2022 21:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА продлил победную серию до восьми матчей, обыграв дома «Трактор»
Челябинский клуб пока вне зоны плей-офф.
24.10.2022 21:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Радулов - после поражении «Ак Барса» от «Металлурга»: Пока игра не поворачивается в нашу сторону
Нападающий за последние восемь матчей не забросил ни одной шайбы, отдав две результативные передачи.
24.10.2022 21:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Леонид Вайсфельд: Назаров — опытный тренер, но в Сочи у него не сложилось
Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о переменах в тренерском штабе в «Сочи».
24.10.2022 21:23
Хоккей
Олег Знарок: В последних матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой, есть усталость
Казанский клуб второй раз подряд проиграл «Магнитке».
24.10.2022 21:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер Мурыгин стал игроком «Куньлуня»
Переход произошел на условиях пробного контракта.
24.10.2022 20:57
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ХК «Лада» не останавливается на ВХЛ
Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников прокомментировал информацию о возвращении тольяттинского клуба в КХЛ.
24.10.2022 20:54
Хоккей
НХЛ прорабатывает вопрос о проведении матчей чемпионата в Австралии
В лиге выступает один хоккеист из страны Зеленого континента.
24.10.2022 20:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шайба Коростелева принесла «Металлургу» победу над «Ак Барсом»
Сталевары продолжают лидировать в таблице Восточной конференции.
24.10.2022 19:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» уничтожает свои «фармы», Гончаренко выиграл шестой матч подряд. Как в РПЛ угасает чемпионская интрига
14-й тур чемпионата России завершился двумя удалениями и грандиозным разгромом «Сочи» в Питере - 7:0.
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Без тафгаев дела не пошли? Почему «Сочи» увольняет Назарова после года сотрудничества
Андрею Назарову так и не удалось успешно перезапустить свою карьеру в КХЛ.
Заявки для участия в первой Национальной премии в области корпоративного спорта будут приниматься до 7 ноября
Ассоциация развития корпоративного спорта приглашает к участию в первой Национальной премии в области корпоративного спорта, которая пройдет с 15 по 17 ноября на цифровой платформе in_Sport 365.
Аршавин мечтает сыграть за «Спартак»? Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 24.10.2022: на кону 5 850 000 рублей!
24 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ферстаппен встал в один ряд с Шумахером и Феттелем, «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов. Итоги Гран-при США
Девятнадцатый этап «Формулы-1» в Техасе завершился триумфом теперь уже двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
Хлебушек ответил Ничушкину! Как Панарин снова единолично возглавил бомбардирскую гонку НХЛ (видео)
Шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего разгромного поражения в поединке с «Коламбусом» (1:5), но вывела звездного российского форварда на первое место в рейтинге самых результативных игроков регулярного чемпионата.
Сенсационное поражение Тутберидзе и жуткий провал Коляды. Чем завершился первый Гран-при России
Ни в парном, ни в мужском одиночном катании маститые фавориты не удержали лидерства: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли вчерашним юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, а Михаил Коляда вообще остался без медали.
«У «Спартака» сейчас все идет как по маслу». Павел Маслов — об игре красно-белых
Защитник «Спартака» Павел Маслов после крупной победы над «Химками» в 14-м туре РПЛ (5:0) рассказал об эмоциях от первого гола за основную команду и сравнениях себя с Самюэлем Жиго.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика