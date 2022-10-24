Федоров - о победе ЦСКА над «Трактором»: Были ошибки, но мы смогли их нивелировать

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на победу команды в матче КХЛ с «Трактором».

Напомним, что встреча в Москве завершилась победой армейцев со счетом 5:2.

«Необязательный гол пропустили, когда счет стал 1:1. Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли во втором периоде в тот хоккей, который и принёс преимущество. Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Над дисциплиной всегда работаем, но иногда не хватает концентрации», - цитирует Федорова пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что армейцы с 31 очком идут на втором месте в таблице Западной конференции. 27 октября ЦСКА сыграет дома с минским «Динамо»