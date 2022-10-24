«Моменты есть, нам надо их доигрывать до конца». Гатиятулин - после поражения «Трактора» от ЦСКА

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин назвал причины поражения команды в гостевом матче КХЛ с ЦСКА.

Напомним, что встреча завершилась победой столичной команды со счетом 5:2.

«Говорили, что соперник хорошо катается, играет в давление. Отметили моменты, как лучше выходить из зоны. Соперник если не успевал садиться, строился в средней зоне. Пытались через контроль шайбы заходить, а возможно, стоило за спину доставлять и идти туда. Моменты есть, нам надо их доигрывать до конца. Чуть-чуть не хватает скорости в завершении, чтобы вратарь не успевал переместиться», - цитирует Гатиятулина пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что клуб из Челябинска с 19 очками занимает девятое место Восточной конференции. 27 октября «Трактору» днем ранее предстоит гостевой матч с «Сочи».