«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забросил шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» – «Каролина» завершился в пользу гостей – 3:2.
В составе победителей по шайбе забросили Себастьян Ахо, Йеспер Фаст, а также российский нападающий Андрей Свечников. У проигравших дубль оформил Джей Ти Миллер.
Таким образом, «Харрикейнз» прервали серию из двух поражений кряду, а «Кэнакс» уступили в седьмом матче подряд.
29 октября «Каролина» примет «Айлендерс», а «Ванкувер» днем ранее сыграет на выезде против «Сиэтла».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Каролина» – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы:
0:1 – 7 Свечников (Бернс, Нечас)
1:1 – 13 Миллер (Петтерссон, Хорват)
1:2 – 42 Фаст (Шей, Дж.Стаал)
1:3 – 42 Ахо (Терявяйнен, Джарвис)
2:3 – 51 Миллер (Экман-Ларссон, Майерс)
Вратари: Демко 36/39 – Андерсен 14/16.
источник: «Советский спорт»