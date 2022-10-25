«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился в пользу гостей со счетом 6:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, лидер «столичных» забросил 873-ю шайбу и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги: в данный момент канадец занимает вторую строчку и опережает россиянина на 18 голов.

Добавим, что «Вашингтон» выиграл четвертый матч из последних пяти, а «дьяволы» прервали серию из трех побед кряду.

26 октября «Нью-Джерси» сыграет на выезде против «Детройта», а «Кэпиталз» через два дня встретятся на выезде с «Даллас Старз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)

Голы:

1:0 – 5 Бастиан (Маклауд, Марино)

1:1 – 11 Дауд (Хэтэуэй, Маленстин)

1:2 – 30 Хэтэуэй (Строум, Дженсен)

1:3 – 31 Шири ()

1:4 – 38 Овечкин (Строум, Карлсон)

1:5 – 38 Дженсен (Протас, Эллер)

2:5 – 45 Татар (Вуд, Хэмилтон)

3:5 – 50 Братт (Шарангович, Марино)

3:6 – 57 Протас (Эллер, Манта)

Вратари: Блэквуд 13/18, Ванечек 3/4 – Линдгрен 38/41.