Александр Овечкин: Для «Вашингтона» главное – набирать очки

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что главное для его команды – это набирать очки.

«Наше начало сезона было не очень хорошим, мы проиграли два матча, а сейчас мы боремся с ситуацией, когда есть травмированные игроки. В составе появляются разные парни. Мы были уже в такой ситуации и раньше. Самое главное для нас – это набирать очки, стараться играть умно и просто», - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В прошлом матче регулярного чемпионата «Вашингтон» играл в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» и победил 6:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала решающей во встрече. Российский хоккеист вышел на чистое второе место в НХЛ по числу победных голов. Их у него 122, обогнав по этому показателю Горди Хоу.