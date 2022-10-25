Питер Лавиолетт: Каждый матч Овечкину покоряются новые вершины

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт назвал впечатляющей игру капитана своей команды Александра Овечкина.

«Мне постоянно дают листок бумаги, на которой отмечены рекорды, которые он проходит каждую игру. Это невероятно. Он просто постоянно вносит вклад в атаку и забрасывает шайбы. Думаю, что если ты делаешь это достаточно хорошо и достаточно долго, то обязательно покоришь те или иные вершины. А мы в конце встречи поздравляем его, когда это случается. Это довольно впечатляющее действо», - цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В прошлом матче регулярного чемпионата «Вашингтон» играл в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» и победил 6:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала решающей во встрече. Российский хоккеист вышел на чистое второе место в НХЛ по числу победных голов. Их у него 122, обогнав по этому показателю Горди Хоу.