Хоккеист «Вегаса» Кессел провел 989-й матч кряду в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто Мэйпл Лифс» игрок «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел повторил рекорд лиги по количеству матчей, проведенных подряд, принадлежащий Кейту Яндлу, завершившему карьеру в этом межсезонье. Он выходил на лед в 989 играх кряду.

Всего 35-летний форвард провел за свою карьеру в НХЛ 1211 игр, на его счету 399 заброшенных шайб и 559 голевых передач.

«Я провел много игр, и всегда хочу побеждать. Всегда здорово, когда это происходит. Я хочу продолжать играть. Конечно, в карьере были игры, которые приходилось пропускать, но пока мне везет», - приводит слова Кессела сайт НХЛ.