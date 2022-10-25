Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хоккеист «Вегаса» Кессел провел 989-й матч кряду в НХЛ

Это стало повторением рекорда лиги по продолжительности серии игр.
25 октября 2022 13:53
автор: Александр Евграфов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто Мэйпл Лифс» игрок «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел повторил рекорд лиги по количеству матчей, проведенных подряд, принадлежащий Кейту Яндлу, завершившему карьеру в этом межсезонье. Он выходил на лед в 989 играх кряду.

Всего 35-летний форвард провел за свою карьеру в НХЛ 1211 игр, на его счету 399 заброшенных шайб и 559 голевых передач.

«Я провел много игр, и всегда хочу побеждать. Всегда здорово, когда это происходит. Я хочу продолжать играть. Конечно, в карьере были игры, которые приходилось пропускать, но пока мне везет», - приводит слова Кессела сайт НХЛ.

Это интересно:
Хоккеист «Вегаса» Кессел провел 989-й матч кряду в НХЛ
Это стало повторением рекорда лиги по продолжительности серии игр.
25.10.2022 13:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Питер Лавиолетт: Каждый матч Овечкину покоряются новые вершины
Наставник «Кэпиталз» впечатлен игрой российского хоккеиста.
25.10.2022 13:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Александр Овечкин: Для «Вашингтона» главное – набирать очки
Российский хоккеист прокомментировал начало регулярного сезона НХЛ.
25.10.2022 12:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ
Теперь на счету россиянина 873 гола.
25.10.2022 10:39
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забросил шайбу
«Кэнакс» потерпели седьмое поражение кряду.
25.10.2022 10:26
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Моменты есть, нам надо их доигрывать до конца». Гатиятулин - после поражения «Трактора» от ЦСКА
Челябинский клуб проиграл на выезде.
24.10.2022 23:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Федоров - о победе ЦСКА над «Трактором»: Были ошибки, но мы смогли их нивелировать
Армейцы не проигрывают на протяжении восьми матчей.
24.10.2022 23:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА и «Локомотив» забросили семь шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты из Санкт-Петербурга упрочили свое лидерство в Западной конференции.
24.10.2022 22:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Рашевского помогла московскому «Динамо» на выезде победить минских одноклубников
Судьбу встречи решило одно реализованное численное преимущество в конце матча.
24.10.2022 21:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА продлил победную серию до восьми матчей, обыграв дома «Трактор»
Челябинский клуб пока вне зоны плей-офф.
24.10.2022 21:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
«Зенит» уничтожает свои «фармы», Гончаренко выиграл шестой матч подряд. Как в РПЛ угасает чемпионская интрига
14-й тур чемпионата России завершился двумя удалениями и грандиозным разгромом «Сочи» в Питере - 7:0.
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Без тафгаев дела не пошли? Почему «Сочи» увольняет Назарова после года сотрудничества
Андрею Назарову так и не удалось успешно перезапустить свою карьеру в КХЛ.
Заявки для участия в первой Национальной премии в области корпоративного спорта будут приниматься до 7 ноября
Ассоциация развития корпоративного спорта приглашает к участию в первой Национальной премии в области корпоративного спорта, которая пройдет с 15 по 17 ноября на цифровой платформе in_Sport 365.
Аршавин мечтает сыграть за «Спартак»? Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 24.10.2022: на кону 5 850 000 рублей!
24 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ферстаппен встал в один ряд с Шумахером и Феттелем, «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов. Итоги Гран-при США
Девятнадцатый этап «Формулы-1» в Техасе завершился триумфом теперь уже двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
Хлебушек ответил Ничушкину! Как Панарин снова единолично возглавил бомбардирскую гонку НХЛ (видео)
Шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего разгромного поражения в поединке с «Коламбусом» (1:5), но вывела звездного российского форварда на первое место в рейтинге самых результативных игроков регулярного чемпионата.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика