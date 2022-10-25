«Адмирал» в серии буллитов победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в серии буллитов победил череповецкую «Северсталь».

Основное время матча во Владивостоке завершилось вничью 1:1. У хозяев площадки отличился Либор Шулак (29-я минута), у гостей – Игорь Гераськин. Овертайм также не выявил победителя. В серии буллитов точнее оказались хозяева льда.

«Адмирал» с 22 очками занимает шестое место в Восточной конференции, у «Северстали» 23 очка и восьмое место на Западе.

Следующую матч «Северсталь» проведет 27 октября в Хабаровске с «Амуром», а «Адмирал» днем позже отправится в Омск на матч с «Авангардом».