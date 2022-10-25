«Сибирь» дожала в основное время «Спартак»

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Спартак» со счетов 4:3.
В составе триумфаторов забивали Никита Коротков (3-я минута), Владимир Бутузов в большинстве (30), Никита Коротков в меньшинстве (32) и Никита Сетдиков (58).
У гостей дубль оформил Фил Вароне (16, 47), еще одну шайбу забросил Андрей Локтионов.
Таким образом, идущая четвертой на Востоке новосибирская команда набрала 26 очков. Красно-белые остались с 27 очками шестыми на Западе.
27 октября «Сибирь» примет на своем льду «Барыс», «Спартак» свой следующий матч проведет 30 октября, сыграв дома со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Коротков (Основин), 2:06
1:1 – Локтионов (Старченко, Хайруллин), 11:57
1:2 – Вароне (Заседа, Хохлачев), 15:54
2:2 – Бутузов (Бек, Шаров), 29:10 (Бол.)
3:2 – Коротков (Основин), 31:14 (Мен.)
3:3 – Вароне (Шипов, Хохлачев), 46:26
4:3 – Сетдиков (Морозов, Шаров), 57:17