Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 6:0.

В составе «ястребов» забивали Рид Буше (3-я минута), трижды Корбан Найт (24, 36, 58), Владимир Ткачев (26), Владимир Брюквин (46). Вратарь «Авангарда» Василий Демченко отбил 18 бросков в створ своих ворот.

Таким образом, омский клуб набрал 20 очков и поднялся в зону плей-офф на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где его соперник с 23 очками занимает пятую позицию.

«Барыс» 27 октября сыграет в гостях с «Сибирью», «Авангард» на следующий день проведет домашний матч против «Адмирала».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Барыс» (Астана) – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Буше (Ткачев), 2:31

2:0 – Найт (Ткачев, Буше), 23:06

3:0 – Ткачев (Буше), 25:22

4:0 – Найт (Ткачев, Буше), 35:47

5:0 – Брюквин (Дергачев), 45:41

6:0 - Найт (Буше, Ткачев), 57:22

Вратари: Демченко - Гудачек, Бояркин (с 25:22)